Kefen parasına göz diken dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşı da aldı

Denizli'nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2'si kadın 6 şüpheli, yaşlı kadını o anda kapısına kadar getirilen emekli maaşıyla birlikte yaklaşık 50 bin TL dolandırdı.

Denizli'nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2'si kadın 6 şüpheli, yaşlı kadını o anda kapısına kadar getirilen emekli maaşıyla birlikte yaklaşık 50 bin TL dolandırdı. Denizli ve Burdur'daki adreslere yapılan 'Tokat' operasyonunda gerçek jandarma tarafından yakalanan suç makinelerinden 4'ü tutuklandı.

Olay, Çal ilçesine bağlı Bahadınlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 73 yaşındaki Meliha K.'nin evine giden Adem A. (47), Zekeriya A. (43), Atanur C. (27), A.D. (39), B.E. (21) VE S.A. (23), kendisini jandarma olarak tanıttı. Şüpheliler 'evinizde çalıntı para var' bahanesiyle yaptığı aramada yaşlı kadının kefen parası olarak kenara koyduğu yaklaşık 50 bin TL'sini aldı. Sahte jandarmanın samimiyetine güvenerek parasını teslim eden yaşlı kadının o esnada görevli tarafından kapısına kadar getirilen emekli maaşını da alan şüpheliler, sonrasında kayıplara karıştı.

JASAT 236 saat kamera görüntüsü izledi

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan yaşlı kadının ihbarı üzerine bölgeye JASAT ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, genişlettiği soruşturma çerçevesinde 15 gün boyunca 146 farklı kameranın 236 saat süren görüntülerini izleyerek şüphelilerin yerini tespit etti. Denizli ve Burdur ilçesinde yapılan 'Tokat' operasyonunda şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suç kaydının ise kabarık olduğu ortaya çıktı.

İlk suçları değilmiş

İfadeleri için karakola getirilen suç makinelerinin daha Şubat 2022 tarihinde Uşak'n Eşme ilçesinde Ziya K.'yi (76) 60 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 erkek tutuklanırken, 2 kadın B.E. ve suç kaydı olmayan S.A. serbest bırakıldı.

Çay koy bizi bekle demişler

Jandarmanın kısa sürede suçluları bulmasının ardından dolandırılan yaşlı kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Haberi aldığı jandarmaya sarılan ve ekiplere teşekkür eden yaşlı kadın, "Beni aradılar

hırsızlık işlendiğini söyledi. Sonra gelip kapıyı açtılar, arkamdan geldi. Postacı gelince saklandı. Postacının pencereye koyduğu parayı bile aldılar. Bana sakın dışarı çıkma dedi ve bende korkudan çıkamadım. Köyün dışında paranın fotokopisini çekecekler çay koy dedi. Çayları yaptım ne gelen oldu nede giden, 12 yıllık birikimimi aldılar" dedi.

Öte yanan şüphelilerin çaldıkları paraları döviz bürosunda bozdurma anı ise kameralara yansıdı. - DENİZLİ