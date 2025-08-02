Kediyi vahşice öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Onu can düşmanım gibi gördüm

Kediyi vahşice öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Onu can düşmanım gibi gördüm
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Kediyi vahşice öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Onu can düşmanım gibi gördüm
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Başakşehir'de 'Cezve' isimli kediyi vahşice öldüren Burak A., emniyetteki ifadesinde kediyi daha önce sevdiğini ancak kucağına almak isterken saldırıya uğradığını öne sürdü. Refleksle fırlattığını, ardından sinirlenip tekmelediğini belirten Burak A., "Gözümü hırs bürüdü, o an kediyi can düşmanım gibi gördüm. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Pişmanım" dedi.

İstanbul Başakşehir'de yaşanan vahşet, hayvanseverleri ve kamuoyunu derinden sarstı. Başak Mahallesi Yeditepe Evleri Sitesi'nde bir şahıs, apartman girişinde kucağına aldığı kediyi yere koyduktan sonra kuyruğundan tutarak defalarca yerden yere vurdu. Ardından köşeye sıkıştırdığı hayvana tekmeler savurdu. Şiddet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BU ADAMIN İÇERİDEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUM"

Büyük acı çeken Kedi, kapının açılmasıyla güçlükle dışarı kaçmayı başarsa da, veterinerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İç organlarının parçalandığı öğrenilen kedinin sahibi Serpil Daşçı Pilavcı, yaşadıkları travmayı şöyle anlattı: "Altı yıldır bizimleydi, doğduğundan beri. Veteriner, iç organlarının parçalandığını söyledi. Ben bu adamın içeriden çıkmasını istemiyorum. Bu bir hayvana değil, bir çocuğa da yapılabilirdi."

Kediyi vahşice öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Onu can düşmanım gibi gördüm

O CANİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polisin titiz çalışması sonucu saldırganın Burak A. olduğu belirlendi ve adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in ulaştığı bilgiye göre, emniyette verdiği ifadede Burak A. şu sözleri kullandı: "Daha önce sevdiğim kediydi. Kucağıma almak isterken bana saldırdı. Refleksle fırlattım, sonra çok sinirlenip tekmeledim. Gözümü hırs bürüdü. Madde ya da alkol etkisi yoktu. O an onu can düşmanım gibi gördüm. Pişmanım."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Olay sosyal medyada büyük infial yaratırken, hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları saldırgana en ağır cezanın verilmesi çağrısında bulundu. "Bu bir kedi değil, cana kast" yorumları öne çıkarken, olayla ilgili yargı sürecinin yakından takip edileceği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıhalilyurekli:

Cani herif, izleyemedim bile. Aynısını yaşamadan ölmemesi dileğiyle.

Yorum Beğen46
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Haber Yorumlarısezgin_duman:

türkıyede cezamı var ıkı gün sonra pıskopatı salıverırler

Yorum Beğen32
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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Birazdan mgk, mardin yigidi, belagatcı gelir bu hayvanseverler kemalist laik duzenin adamlaridir diye yorum tapar

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Haber YorumlarıElazig Yasa:

Onlarda piskopat kardeşim. Allah onlar da izan, irfan, akıl verir inşallah. Onlar gibi herkese.

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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Böyle insanların yaşaması bile israf. Neden nefes alıp doğayı kirletsin...

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Haber YorumlarıMustafa Usta:

Toplum psikopat dolu.Polisinde de var ,doktorunda da var.Bunun sonu nereye varır bilemiyorum.

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