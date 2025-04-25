Kazaya müdahale ederken yaralanan Uşaklı polis memuru şehit oldu

Uşaklı polis memuru Zeki Bacak, 20 Nisan günü Şırnak'ın Cizre ilçesinde maddi hasarlı kazaya müdahale ettiği sırada, başka aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 24 Nisan günü şehit oldu.

Olay, 20 Nisan günü Cizre-Nusaybin kara yolunun Çığır köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden Uşaklı polis memuru Zeki Bacak, Y. Z'ye yönetimindeki 72 AAT 138 plakalı tır çarptı. Bacak, ağır yaralı olarak sevk edildiği Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 24 Nisan günü şehit oldu. Şehit Polis Memuru Zeki Bacak'ın Uşak merkeze bağlı Çukurağıl köyünden olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zeki BACAK; 20.04.2025 günü bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK