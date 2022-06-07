Kazaya karıştı, alev topuna dönen otomobilini bırakıp kaçtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazaya karıştı, alev topuna dönen otomobilini bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, el freni çekerek dönmeye çalışan otomobil, hafif ticari araca çarparak alev aldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, el freni çekerek dönmeye çalışan otomobil, hafif ticari araca çarparak alev aldı. Otomobil sürücüsü, alev topuna dönen aracını olay yerinde bırakarak kaçarken, yangına ilk müdahale ise bölgeden geçmekte olan vidanjör tarafından yapıldı.

Olay, Orta Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 54 ABG 656 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsü el freni çekerek dönmeye çalıştı. Bu esnada kontrolden çıkan otomobil, hafif bir ticari araca çarptı. Kaza neticesinde otomobil alev aldı. Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Alevlere teslim olan otomobile ilk müdahale bölgeden geçmekte olan SASKİ'ye ait bir vidanjör tarafından gerçekleştirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise yangını tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Otomobilin yanarak kullanılamaz hale geldiği olayla alakalı inceleme başlatılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

(Burak Can Tokyürek - Batuhan Saçar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Ulus 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title