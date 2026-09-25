Haberler

Kazakistan'da tatbikatta denize sürüklenen askerlerden ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazakistan'da tatbikatta denize sürüklenen askerlerden ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'ın Aktau kenti açıklarında Hazar Denizi'nde tatbikat sırasında denize sürüklenen askerlerden iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Savunma Bakanlığı, arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ve ölen asker sayısının 14'e yükseldiğini bildirdi.

Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında askerlerin denize sürüklendiği faciada can kaybı 12'ye yükseldi.

Kazakistan'da Aktau kenti açıklarında dün Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada bilanço ağırlaştı. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aram-kurtarma çalışmaları sırasında Çavuş Mansur Gumarov ile er Miras Turdıbekulı'nın cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi. Faciada hayatını kaybedenlerin askerlerin sayısının 14'e yükseldiği belirtildi. Arama-kurtarma operasyonunun sona erdiği aktarıldı.

Ne olmuştu

24 Eylül'de hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle tatbikat sırasında 19 askerin denize sürüklendiği, 3 askerin kurtarıldığı açıklanmıştı. Savunma Bakanlığı daha sonra denize sürüklenen asker sayısını 17 olarak düzeltti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor! Geri sayım başladı

Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın

Bir işin de suyunu çıkarmasanız keşke! Trabzon'daki ilana bakın
İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi

Büyük hayal kırıklığı! BM'de Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
TFF'den resmi açıklama geldi! Kritik maçların günü değişti

Tarihler değişti! Fikstüre İspanya ayarı
Samsun Havza'da 25 yaşındaki inşaat işçisi kaldığı konteynerde ölü bulundu

Arkadaşları konteynere girdiğinde acı manzarayla karşılaştı
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de

Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
29 yaşındaki Down sendromlu Pınar'ın gelinlik hayali gerçek oldu! Konvoyla geldi, pasta kesti

Gelinlik giyme hayali vardı! Down sendromlu Pınar'a düğün yapıldı