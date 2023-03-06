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Kazada yaralılara müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazasına müdahale için duran ambulansa ve kazalı araca başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, biri sağlık personeli 3 kişi ise yaralandı.

Saat 11.00 sıralarında Aydın-İzmir Otobanı Germencik Gişeleri yakınında meydana gelen kazada, Anna T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak kazaya karıştı. Germencik'ten Efeler istikametine görev dönüşünde olan Rıdvan K. idaresindeki ambulans, trafik kazasına müdahale etmek için olay yerinde durdu.

ARAÇ, YARALIYA MÜDAHALE EDERKEN ÇARPTI

Sağlık personelleri kazada yaralanan Anna T. isimli yabancı uyruklu yaralıya müdahale etmeye başladı. Aydın istikametine doğru seyir halinde olan Anıl Ö. idaresindeki otomobil, olay yerindeki ambulansa ve kaza yapan araca çarparak savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralılara müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

SAĞLIK PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası ağır şekilde yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan sağlık personeli Hasan Kaymaz (26), sağlık personeli Fatma K. (35), sürücüler Anna T. ve Anıl Ö. ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır şekilde yaralanan sağlık personeli Kaymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada yaralılara müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada yaralılara müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Germencik Aydın 3. Sayfa Haberler

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