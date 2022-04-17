2 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Bu acıya yürek dayanmaz

Önceki gün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 Sokakta meydana gelen olayda, çöp dökmeye giden kardeşlerinin peşinden giden Tulin Abo Snisleh, park halindeki 07 EIK 34 plakalı kamyonetin altına girip burada oyun oynadı. Bu esnada kamyonete binen sürücü Mehmet A. (32), aracı hareket ettirdi. Kamyonetin hareket etmesiyle feci şekilde can veren küçük kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

OYUN OYNADIĞI KAMYONUN ALTINDA KALDI

Çevredeki vatandaşların fark etmesiyle uyarılan sürücü aracı durdurdu. Minik Tulin, sürücünün durdurduğu kamyonetin altından çıkarılırken, yaşanan durum 112' Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tulin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kızının cansız bedenini gören baba Vasil Snisleh'i komşuları teselli etmeye çalıştı.

BABADAN KIZINA SON BAKIŞ

Olay yeri inceleme ve savcılığın çalışmasının ardından Tulin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Morgda yapılan incelemenin ardından küçük kızın cenazesi, bugün ailesine teslim edildi. Kızını son kez görmek isteyen acılı baba Vasil Snisleh, tabutun araca yüklendiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Büyük üzüntü yaşayan babayı yakınları güçlükle ayakta tuttu. Tulin'in cenazesi defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.