Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın

Gözler bu zirvede! İşte Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi
Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu

5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak hayatını kaybederken, 5 gün önce nişanlandığı Elif T. ise ağır yaralandı. Genç kadının tedavisi yoğun bakımda devam ederken çiftin nişan töreninden görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta, önceki gün akşam saatlerinde Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç kaza yaptı.

Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı

KENDİSİ ŞEHİT DÜŞTÜ, NİŞANLISI AĞIR YARALANDI

Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 gün önce nişanlandığı Elif T. ise ağır yaralandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak'ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi. Çiftin nişan sonrasında düğün alışverişi için şehir merkezine gittikleri ve kazanın yaşandığı belirtildi.

Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı

NİŞAN TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Elif T.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken çiftin nişan töreninden görüntüleri ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.