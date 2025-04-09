5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta, önceki gün akşam saatlerinde Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç kaza yaptı.

KENDİSİ ŞEHİT DÜŞTÜ, NİŞANLISI AĞIR YARALANDI

Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 gün önce nişanlandığı Elif T. ise ağır yaralandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak'ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi. Çiftin nişan sonrasında düğün alışverişi için şehir merkezine gittikleri ve kazanın yaşandığı belirtildi.

NİŞAN TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Elif T.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken çiftin nişan töreninden görüntüleri ortaya çıktı.