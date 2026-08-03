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Kaza sonrası kaçan alkollü sürücü önce çorbasını içti, sonra 436 bin TL ceza yedi

Kaza sonrası kaçan alkollü sürücü önce çorbasını içti, sonra 436 bin TL ceza yedi
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Eskişehir’de kamyonetle kaza yaptıktan sonra kaçan, 2,97 promil alkollü ve ehliyetsiz sürücü, çorba içmek için durduğu caddede yakayı ele verdi.

Eskişehir'de kamyonetle kaza yaptıktan sonra kaçan, 2,97 promil alkollü ve ehliyetsiz sürücü, çorba içmek için durduğu caddede yakayı ele verdi. Polis ekiplerince yakalanan sürücüye toplam 436 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AEY 473 plakalı nakliye kamyonetiyle kazaya karıştıktan sonra durmayarak olay yerinden kaçan sürücü F.Ö.'yü yakalamak için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kaçışının ardından sürücü, yanındaki kadınla birlikte sabaha karşı Hoşnudiye Mahallesi Şahin Bulvarı üzerindeki bir restorana giderek çorba içmek için durdu. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda söz konusu nakliye kamyoneti, Hoşnudiye Mahallesi Şahin Bulvarı üzerinde park edildiği sırada yakalandı. Sürücü F.Ö.'ye yapılan alkol testinde 2,97 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, kaza yerini terk etme, alkollü araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden toplamda 436 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan sürücünün sipariş ettiği çorbayı da bulduğu bir zaman aralığında içtiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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