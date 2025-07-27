Kayseri'deki Trafik Kazasında Komiser Aysun Çağla Namdar Hayatını Kaybetti

Kayseri'deki Trafik Kazasında Komiser Aysun Çağla Namdar Hayatını Kaybetti
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Komiser Aysun Çağla Namdar, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Törende, küçük çocuğunun gözyaşları döktüğü anlar duygusal anlar yaşattı.

Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Komiser Aysun Çağla Namdar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Namdar için görev yaptığı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenirken, küçük çocuğu ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun Sarız ilçesi Kıskaçlı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 ASY 966 plakalı kamyon ile 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Komiser Aysun Çağla Namdar ile F.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Komiser Namdar, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Amirliği'nde görev yapan Komiser Namdar için kurum bahçesinde tören düzenlendi. Törene, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, meslektaşları, askeri personel ve ailesi katıldı. Tören sırasında Komiser Namdar'ın özgeçmişi okundu, ardından dualar edildi. Bir çocuk annesi olan Komiser Namdar'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Kastamonu'ya götürülürken, annesine veda eden küçük çocuğu ise törende gözyaşlarına hakim olamadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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