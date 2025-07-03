Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi göre; kaza, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Trafikte ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 38 ALU 685 plakalı otomobil, seyir halindeki 01 UC 969 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobil hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni ekiplerce çıkarılırken, tırın altında sıkışan otomobil de çekici ile çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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