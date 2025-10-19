Haberler

Kayseri'de Silahlı Saldırı: İnşaat İş Adamı Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Silahlı Saldırı: İnşaat İş Adamı Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaat iş adamı, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan şüpheli için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamı, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akin Mahallesi'nde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Y.'nin aracına kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Mustafa Y. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Mustafa Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olaydan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
