Kayseri'de Silahlı Kavga Davasında Ceza Yeniden Belirlendi

Kayseri'de Silahlı Kavga Davasında Ceza Yeniden Belirlendi
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Kayseri'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada iki akraba tarafından öldürülen baba ve oğlu ile ilgili davada, toplamda 4 sanığa 37,5 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay'ın bozma kararından sonra sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı ve ceza süreleri değiştirildi.

Kayseri'de iki akraba aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada baba ve oğlunun öldürülmesi ile ilgili davada toplam 37,5 yıl hapis cezasına çaptırılan 4 sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4201'inci Sokak'ta 27 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen olayda Yunus Emre Akbıyık ile babası İbrahim Başkurt'u öldürdükleri iddiasıyla Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan F.D., E.D. ve A.D. ile U.D.'ye ayrı ayrı toplam 37,5 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından sanıklar Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanıkların SEGBİS ile katıldığı duruşmada mahkeme heyeti A.D. ve E.D. hakkında Yunus Emre Akbıyık'ı kasten öldürme suçundan verilen müebbet hapis cezasını iptal ederek, sanıklara ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluklarının devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti U.D. ve F.D.'nin Yunus Emre Akbıyık'ı kasten öldürme suçundan verilen müebbet hapis cezasını 15 yıla indirirken, İbrahim Başkurt'a yönelik eylemlerinden dolayı önceki kararını tekrarlayarak 12 yıl 6 ay olmak üzere toplamda ayrı ayrı 27,5 yıl hapis cezasına ve tutukluluklarının devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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