Kayseri'de İnşaat İş Adamı Cinayetinde Zanlı Yakalandı

Kayseri'de İnşaat İş Adamı Cinayetinde Zanlı Yakalandı
Kocasinan ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Y. tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın zanlısı E.T. jandarma tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş adamını öldüren şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akin Mahallesi'nde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Y.'nin aracına E.T., tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Mustafa Y. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Mustafa Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olaydan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Katil zanlısı yakalandı

Öte yandan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; katil zanlısı E.T. yakalandı. E.T. sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi. İş insanını öldüren E.T. yarın adliyeye sevk edilecek. - KAYSERİ

