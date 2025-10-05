Haberler

Kayseri'de Genç İntihar Etti, Babası 3 Ay Önce Ölmüş

Kayseri'de Genç İntihar Etti, Babası 3 Ay Önce Ölmüş
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 20 yaşındaki F.D., babasının ölümünden 3 ay sonra intihar etti. Genç, kardeşi tarafından bir binanın bodrumunda asılı halde bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaklaşık 3 ay önce babası ölü bulunan genç intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta 11 katlı binada ikamet eden F.D. (20), kardeşi tarafından binanın bodrumunda asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri F.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

F.D.'nin babası M.D.'nin 1 ay kayıp olarak arandığı ve 21 Temmuz'da Develi ilçesine bağlı Erciyes Tekir Yaylası'nda bir otel inşaatının yanında ölü bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

