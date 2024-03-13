Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı

Güncelleme:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) seçim çalışmalarını sürdüren araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin ( Dem Parti ) seçim çalışmalarını sürdüren aracı kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde DEM Parti'nin seçim çalışmalarını yürüten araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. İhbar üzerin bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıda yaralanan olmadı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

DEM Parti Kocasinan Kayseri Olay Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Hekimhan adayı Yusuf Gediktaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Hekimhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Doğanyol adayı Gündüz Cengiz kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanyol belediye başkan adayı kim oldu? Levent Çelik kimdir? İYİ Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı Levent Çelik kimdir? Saadet Partisi Doğanşehir adayı Hamza Adak kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanşehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Darende adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Darende belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Battalgazi adayı Mikail Polat kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Battalgazi belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Arguvan adayı Mehmet Yiğiter kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Arguvan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akçadağ adayı Ali Emre kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Akçadağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yunak adayı Talha Apa kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Yunak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yalıhüyük adayı Serkan Karagöz kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Yalıhüyük belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tuzlukçu adayı Taha Yasin Yazıcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Tuzlukçu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Seydişehir adayı Harun Erkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Seydişehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Selçuklu adayı Mustafa İsen kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Selçuklu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sarayönü adayı Salih Ülker kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Sarayönü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Meram adayı Musa Bizim kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Meram belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title