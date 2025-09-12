Haberler

Kayseri'de Çukurdan Aracını Çıkaran Adam Tüfekle Vuruldu

Kayseri'de Çukurdan Aracını Çıkaran Adam Tüfekle Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çukura düşen aracını çıkarmaya çalışan Y.Y.'nin başına, uzaktan açılan tüfek ateşinde saçma isabet etti. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi, ancak Y.Y. tedaviyi kabul etmedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çukura düşen aracını çıkarmaya çalışan şahsın başına, saçmalı tüfekle açılan ateşte saçma isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen olayda; Y.Y. yönetimindeki 16 AHK 644 plakalı panelvan aracıyla manevra yapmak için geri geri ilerlerken, çukura düştü. Aracını çukurdan çıkarmaya çalışan Y.Y.'nin başına uzaktan saçmalı tüfekle açılan ateşte saçma isabet etti. Y.Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Y.Y.'nin başındaki kanamaya müdahale etmek istedi ancak Y.Y. tedaviyi kabul etmedi. Saçmalar araca da isabet ederken, polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Ekipler ateş eden şahsı tespit etmek için çalışma başlattı.

"Korkup saklandım"

Olay anını anlatan Y.Y., "Ben manevra yapmak için geri geri geldiğim sırada lastik çukura düştü ve kuma saplandı. Aracı çıkarmaya için uğraşırken, aracın ön tarafına doğru gittim. Telefonumu aldım ve daha sonra bir tüfek sesi duydum. Sonrasında kafamda kanı görünce korktum saklandım. Tüfek uzaktan sıkıldı ve saçmalar araca ve bana geldi" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Charlie Kirk'ün katilini bulmak için insan avı başlattı

Trump insan avı başlattı! Ülkeyi didik didik arıyorlar
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
Özel'den kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı

Özel'den sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı
Hakan Bilal Kutlualp'ten Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia

Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar saldırısı sonrası Netanyahu'dan Hamas'a yönelik yeni tehdit

Katar'ın başkentini vuran İsrail'den yeni saldırı tehdidi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.