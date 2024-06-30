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Kayseri'de çocuk tacizi iddiasıyla çıkan olaylarda MHP Milletvekili de bölgeye geldi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalığı dağıtma çalışmaları devam ediyor. Polis kalabalığı dağılması konusunda uyarırken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bölgeye geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalığı dağıtma çalışmaları devam ediyor. Polis kalabalığı dağılması konusunda uyarırken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bölgeye geldi.

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi, iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda itfaiye ekipleri de çıkarılan yangınlara müdahale etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bölgeye gelerek halkla sakinleşmeleri konusunda görüşmelerini sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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