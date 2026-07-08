Kayseri'de bıçaklı cinayete müebbet hapis

Kayseri'de tartıştığı bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tartıştığı A.K.K.'yi bıçakla öldüren sanık Ş.T., Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Ş.T. ve avukatları ile A.K.K.'nin yakınları ve avukatları katıldı.

Ş.T. savunmasında A.K.K. ile birlikte uyuşturucu kullandıklarını, kendisinin odadan ayrıldıktan sonra A.K.K.'nin her zaman kullandıkları uyuşturucusunun içine başka bir kimyasal bir uyuşturucu kattığını ve bu nedenle fenalaştığını, sonrasında aralarında tartışma çıktığını söyledi.

A.K.K.'nin yakınları, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isterken avukatı sanığın vahşice bir cinayet işlediğini suçtan kurtulmak için kendi iradesiyle uyuşturucu kullanmasına rağmen maktulün başka bir madde kattığını öne sürerek TCK'nın 34. maddesinden yararlanıp ceza almaktan kurtulmaya çalıştığını söyledi.

Ş.T.'nin avukatı ise A.K.K.'nin düzenli olarak Ş.T. ile uyuşturucu kullandığını, müvekkilinin dışarı çıkmasının ardından A.K.K.'nin her zaman kullandıkları uyuşturucuya kimyasal bir uyuşturucu kattığını, alışık olmadığı bir maddeye maruz bırakılan müvekkilinin fenalaştığını, kardeşini arayarak ondan ayran ve yoğurt getirmesini istediğini ifade etti.

Ş.T.'nin sonrasında maktul ile tartıştığını, maktulün Ş.T.'ye küfür ettiğini belirten avukat, Ş.T.'nin savcı karşısına çıkana kadar sadece 3 bıçak darbesini hatırladığını ve yaptığı şeyin farkında olmadığını söyledi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, Ş.T.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca Ş.T.'ye yasaya aykırı bıçak bulundurduğu için 10 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olay

Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın son katında meydana gelen olayda, Ş.T. (51) ile A.K.K. (52) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T. bıçakla A.K.K.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede A.K.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.T. polis ekipleri tarafından binada yakalanırken, A.K.K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı