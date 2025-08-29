Kaynarca'da Anız Yangını: 20 Dönüm Tarım Arazisi Küllere Dönüştü
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Ömerağa Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan anız yangını 20 dönümlük alanı kül etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Ömerağa Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 20 dönümlük alanın küle döndüğü yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
