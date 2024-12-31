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'Kaynar Su-Buz' akımı için video çekerken feci şekilde yandı

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Sosyal medyada son dönemin viral akımı olan 'kaynar su-buz' denemesi, bir kadının ağır yanıklarla hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Bu tehlikeli akım, dondurucu soğuklarda kaynar suyun havaya atılmasıyla suyun anında buharlaşıp buz kristallerine dönüşmesini hedefliyor.

Sosyal medyada son dönemin viral akımı olan "kaynar su-buz" denemesi, bir kadının ağır yanıklarla hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı.

Bu tehlikeli akım, dondurucu soğuklarda kaynar suyun havaya atılmasıyla suyun anında buharlaşıp buz kristallerine dönüşmesini hedefliyor. Görsel açıdan etkileyici olan bu deneme, sosyal medyada büyük ilgi görüyor ancak ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabiliyor.

Daily Star'ın paylaştığı görüntülerde, karla kaplı bir dış mekânda kettle ile poz veren bir kadın görülüyor. Kadın, kaynar suyu havaya fırlatmaya çalışırken, su buharlaşıp buz kristallerine dönüşmek yerine üzerine sıçrıyor ve acı içinde yere düşüyor. Olay sonrası ikinci derece yanıklarla hastaneye kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.

Sosyal medya kullanıcıları olayı şöyle yorumladı: "Bu kazanın ana sebebi, geniş ağızlı su ısıtıcısı kullanması. Diğerleri dar ağızlı termos kullanıyor." Bir başka kullanıcı ise "Aman Tanrım, ne kadar düşüncesizce" yorumunda bulundu.

Newsweek'in haberine göre, 2019 kışında Kanada'da bu akım nedeniyle çok sayıda kişi hastanelik oldu. Chicago'daki Loyola Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yanık cerrahı Arthur Sanford, biri 3 yaşında çocuk olmak üzere yedi hastayı kabarcıklı yanıklarla tedavi ettiğini açıkladı.

'Kaynar Su-Buz' akımı için video çekerken feci şekilde yandı

'Kaynar Su-Buz' akımı için video çekerken feci şekilde yandı

'Kaynar Su-Buz' akımı için video çekerken feci şekilde yandı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

RABB'im c.c akıl fikir versin :)

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGhostyEis:

yo sonunda gülüyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Han:

hak etti

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

bi beğeni yorum için değermi

Yorum Beğen0
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