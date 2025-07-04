Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Konya'nın Altınekin ilçesi Dedeler Mahallesinde ikamet eden ve 27 Haziran'ndan bu yana kayıp olarak aranan Turgut Güneş'in cansız bedeni Selçuklu ilçesi Sulutas Mahallesi'nde arazide toprağa gömülü bir şekilde bulundu.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede 40 yaşındaki Güneş'in cinayete kurban gittiği belirlenirken, Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

EVE ÇAĞIRIP BOĞMUŞLAR

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Güneş'in en son görüştüğü R.Ş. ile eşi A.Ş. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.Ş. ve kocası A.Ş.'nin ilk ifadelerinde, R.Ş.'yi sürekli rahatsız ettiği ve sarkıntılık yaptığı iddiasıyla Turgut Güneş'i 27 Haziran'da Akşemsettin Mahallesi'ndeki evlerine çağırdıklarını, burada çıkan tartışma sonucu Güneş'i boğduklarını ve ardından cesedi araçla Sulutas Mahallesine götürüp toprağa gömdüklerini söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı R.Ş. ve A.Ş. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.