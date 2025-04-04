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Kayıp olarak aranan çocuk dağ yolunda darp edilmiş halde bulundu

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İzmir'de bayramın birinci gününden itibaren kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki çocuk ormanlık alandaki patika yolda yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Darp edilen ve ağır yaralanan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü Bayraklı ilçesindeki evinden ayrılan Bilgehan Ege Atlas'tan (15) bir daha haber alınmadı. Telefonla ulaşamayınca durumundan endişe duyan ailesi, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

DAĞ YOLUNDA DARP EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Atlas'ın bulunması için arama çalışmaları sürdürülürken, akşam saatlerinde Nafiz Gürman Atatürk ormanındaki dağ yolunda yörede oturan gençler hareketsiz şekilde yatan bir genci buldu. Vatandaşlar, darp edilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan genci patika yoldan ana caddeye indirirken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olduğu anlaşılan gencin kayıp olarak aranan Bilgehan Ege Atlas olduğu belirlendi.

Kayıp olarak aranan çocuk dağ yolunda darp edilmiş halde bulundu

HAYATİ TEHLKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atlas, sedye ile ambulansa alınarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kayıp olarak aranan çocuk dağ yolunda darp edilmiş halde bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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