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Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

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21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken mezarlıkta yapılan aramalar sonucunda ekipler şüpheli bazı bulgulara rastladı. Ancak bulguların Narin'e ait olup olmadıkları henüz bilinmiyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. İki haftadan uzun zamandır geniş bir arazide sürdürülen çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Ancak çalışmalarda şimdi yeni bir evreye geçildi.Bugüne kadar bölgeyi defalarca tarayan ekipler, Narin'e ait bir iz veya gözden kaçması muhtemel bir bulguya rastlayabilme ihtimaline karşı çalışmaları yeniden başlattı.

UYDU FOTOĞRAFIYLA 4 NOKTADA ARAMA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda tüm bölge baştan sona yeniden taranacak. Arama çalışmaları köyün çevresindeki dört farklı alanda yoğunlaştı. Narin'in bulunması muhtemel noktalarda uzman ekipler tarafından Tavşantepe köyünün uydu fotoğrafı üzerinden işaretlendi.

11 BİN METREKARELİK ALAN BAŞTAN TARANACAK

Bu noktalar ağırlıklı olmak üzere arama çalışmaları sil baştan yapılıyor. Çalışmalara katılan 2 bin personel, iki helikopter ve 48 drone çember daraltma yöntemiyle 11 bin metrekarelik alanı baştan tarayacak. Uzmanlar, gözden kaçması muhtemel her detayın yeniden incelenmesi için bölgenin 8'inci kez baştan sona taranacağını belirtiyor.

ÖZEL EKİP DE ÇALIŞMALARA KATILDI

DW Türkçe'den Felat Bozarslan'ın haberine göre Aralarında arama-kurtarma, istihbarat, sorgu tekniği uzmanları ve pedagogların bulunduğu özel ekip 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen özel bir ekip de Diyarbakır'a gelerek çalışmalara katıldı.

MEZARLIKTA ŞÜPHELİ BULGULARA RASTLANDI

Tavşantepe Mahallesi mezarlığında dün ilk kez farklı bir arama çalışması yapıldı. Aselsan'ın yeraltı görüntüleme cihazlarıyla mezarlıktaki eski ve yeni mezarlar tarandı, Narin'e ait bir iz arandı. Aramalar sonucunda ekipler şüpheli bazı bulgulara rastladı. Ancak bulguların Narin'e ait olup olmadıkları henüz bilinmiyor. Bulgular incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

NARİN'İN AMCASI SERBEST KALACAK MI?

Narin'in kaybolmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8'i şüpheli 60'tan fazla kişinin ifadesine başvuruldu. İfadelerdeki çelişkili noktaları çözmeye çalışan sorgu uzmanları, bazı kişileri birden fazla kez sorguladı. Soruşturma kapsamında Narin'in amcası S.G. 4 gün önce "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" iddialarıyla tutuklanmıştı. Ancak Güran Ailesi tutuklanan S.G.'nin suçlu olduğuna inanmıyor. Ailenin avukatı Seda Toğrul, Cuma günü Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak S.G. hakkındaki tutuklama kararına itiraz edecek. Sulh Ceza Hakimliğine yapılacak başvurunun ardından mahkemenin üç gün içinde bir karar vermesi gerekiyor. Talebi değerlendirecek olan hakimlik amca S.G.'nin tahliyesine de tutukluluk halinin devamına da karar verebilir. Ancak soruşturma devam edecek.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Diyarbakır 3-sayfa Güncel Yaşam

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Yorumlar (2)

Musa Budak:

Artık bulun bu kızı sorumlularına da ibretlik cezalar verin. Tüm Türkiye'ye örnek olsun. Yoksa daha çok Narinler kaybolur. Suçlar cezasız kalmamalı. Adalet bunu gerektirir. Bu işle her kim uzaktan yakından ilişkisi varsa ortaya çıkarılsın. Devletemize güvenmek istiyoruz.

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Abuzer Sever:

En son ümit gidermiş. Ümit ediyoruz, inşallah zannetdiğimiz gibi olmaz da sağ salim bulunur yavrucak...

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