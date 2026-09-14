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Kayıp bebek soruşturmasında şüpheliler hakim karşısına çıkacak

Kayıp bebek soruşturmasında şüpheliler hakim karşısına çıkacak
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-Sivas’ın Divriği ilçesinde 3 gündür aranan 11 aylık bebek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişi bugün hakim karşısına çıkartılacak.

-Sivas'ın Divriği ilçesinde 3 gündür aranan 11 aylık bebek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişi bugün hakim karşısına çıkartılacak.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 2 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçır olabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E. B. (27) bebeği para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti. Annenin itiraf üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak iki gön önce baba Y.B, olayla ilişkisi olduğu düşünülen K.D., Ö.B., R.B., M.R.B. gözaltına alındı. Beş kişinin sorgulaması devam ederken şüpheli görülen anne E.B'de geçtiğimiz gün gözaltına alındı. 24 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından ek süre talep edildi. Gözaltındaki 6 kişinin bugün sorgulamalarının tamamlanarak adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anne E.B. ilk ifadesinde olay günü akşam saatlerinde beyaz renkli bir aracın geldiğini araçtan inen iki kişiden birinin bebeği aldığını, bebeğin eşi tarafından verildiğini ileri sürdü. E.B. ayrıca olayın K.D., Ö.B., R.B., M.R.B tarafından kurgulandığını iddia etmişti.

Kayıp bebeğin ise arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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