Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış

İstanbul Sancaktepe'de 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada silahını çeken kayınpeder, karşı taraftakilere ateş açtı. Olayda damat ve 2 yakını hayatını kaybederken, saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

OTOMOBİLİN İÇİNE ATEŞ ETTİ, DAMAT VE 2 YAKINI ÖLDÜ

Geçtiğimiz gece Abdurrahmangazi Mahallesi'nde aralarında 'kız kaçırma' meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunan taraflar konuşmak için buluştu. Görüşmenin tartışmaya dönüşmesi üzerine kayınpeder Mahir G., elindeki silahla otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan damat ve 2 yakını hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÜNÜNDE ATEŞ ETMİŞ

Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay anına ilişkin cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mahir G.'nin otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş ettiği, bu sırada yanında 2 çocuğunun da bulunduğu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde çocukların babaları silahla ateş ettiği esnada "Baba, yeter gel" dedikleri duyuluyor.

DÜĞÜN KONVOYUNUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayın ardından hayatını kaybeden damat ve yakınlarının düğün çıkışında araçlarıyla yaptığı konvoyun görüntüleri ortaya çıktı.