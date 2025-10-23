Haberler

Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış Haber Videosunu İzle
Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir şahıs, "kız kaçırma" meselesi nedeniyle husumetli olduğu damadını ve iki yakınını vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken yaşamını yitiren damat ve yakınlarının, düğün çıkışında araçlarıyla yaptıkları konvoyun görüntüleri ortaya çıktı.

  • Kayınpeder Mahir G.
  • , İstanbul Sancaktepe'de 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle otomobildeki damat ve 2 yakınına silahla ateş etti.
  • Olayda damat ve 2 yakını hayatını kaybetti.
  • Saldırgan Mahir G.
  • , olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı.
  • Olay anına ait görüntülerde Mahir G.
  • 'nin yanında 2 çocuğunun bulunduğu ve çocukların 'Baba, yeter gel' dediği görülüyor.
  • Hayatını kaybeden damat ve yakınlarının düğün çıkışında araç konvoyu yaptığı belirtiliyor.

İstanbul Sancaktepe'de 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada silahını çeken kayınpeder, karşı taraftakilere ateş açtı. Olayda damat ve 2 yakını hayatını kaybederken, saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

Kayınpederinin öldürdüğü damat ve yakınlarının düğün çıkışı yaptığı konvoy kamerada

OTOMOBİLİN İÇİNE ATEŞ ETTİ, DAMAT VE 2 YAKINI ÖLDÜ

Geçtiğimiz gece Abdurrahmangazi Mahallesi'nde aralarında 'kız kaçırma' meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunan taraflar konuşmak için buluştu. Görüşmenin tartışmaya dönüşmesi üzerine kayınpeder Mahir G., elindeki silahla otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan damat ve 2 yakını hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Kayınpederinin öldürdüğü damat ve yakınlarının düğün çıkışı yaptığı konvoy kamerada

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÜNÜNDE ATEŞ ETMİŞ

Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay anına ilişkin cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mahir G.'nin otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş ettiği, bu sırada yanında 2 çocuğunun da bulunduğu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde çocukların babaları silahla ateş ettiği esnada "Baba, yeter gel" dedikleri duyuluyor.

Kayınpederinin öldürdüğü damat ve yakınlarının düğün çıkışı yaptığı konvoy kamerada

DÜĞÜN KONVOYUNUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayın ardından hayatını kaybeden damat ve yakınlarının düğün çıkışında araçlarıyla yaptığı konvoyun görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım

"Savcıya söylediklerini anlatınca çatal fırlattım"
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Louvre soygununda kullanılan vinci paylaştılar: Mücevherlerinizi sessizce taşır

Soygunda kullanılan vinci paylaştılar! Reklama düştükleri not bomba
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.