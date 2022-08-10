Kayınbiraderlerini yaralayıp, yengelerden birini rehin aldı: Bir süredir ilişki yaşıyorduk

Adana'da, kayınbiraderleri Sercan T. ile Serkan T.'yi bacaklarından pompalı tüfekle vuran Abdullah İçme tutuklandı. İçme, ifadesinde, olay günü rehin aldığı Sercan T.'nin eşi Özge T. ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. Özge T. ise iddiaları yalanlayıp, İçme'nin kendisine ilgisi olduğunu savundu.

7 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana gelen olayda; Abdullah İçme (36), kayınbiraderi Sercan T.'nin (36) tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle içeri giren İçme, tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi (25) bacaklarından vurdu.

GENÇ KADINI REHİN ALDI

Daha sonra İçme, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi (32) rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

İŞ YERİNDEKİ ÇIRAK, KORKUDAN BUZDOLABINA SAKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süre Abdullah İçme'yi ikna etmeye çalıştı. Olay sırasında korkup, iş yerindeki buz dolabına saklanan çırak Ahmet Hac Hamdo (15) ise polis ekiplerince kurtarıldı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan İçme, polise teslim oldu. Bu sırada yaralı yakınları, İçme'ye saldırmak istedi. İçme, gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar da taburcu edildi.

"İLİŞKİMİZ DUYULUNCA ÖZGE'YE BİR ŞEY YAPACAKLARINI DÜŞÜNDÜM"

Emniyetteki sorgusunda Abdullah İçme, rehin aldığı Özge T. ile arasında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. İçme, ifadesinde, "Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Duyulunca Özge'ye bir şey yapacaklarını düşündüm. Bu nedenle iş yerine gidip, Özge'yi rehin aldım" dedi. Özge T. ise iddiaları yalanlayarak, İçme'nin kendisine ilgisinin olduğunu öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah İçme, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.