Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müge Anlı, Kilis'te kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara'yı bulmak için izleyicilerinden sokaklara çıkıp çocuğu aramalarını istedi. Sokak sokak aranan küçük çocuk emniyet güçleri tarafından evde kullanılmayan odada divanın altında uyurken bulundu.

Kilis'te merkez ilçeye bağlı Eskibeşevler Mahallesi'nde dün 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara kayboldu. Ailesi, Ağabeyinin 23 Nisan kutlamaları için evden çıktığı esnada kapının kilitli olmadığını fark edip ailesine haber vermeden evden çıkan Umut'u bulamayınca Müge Anlı'nın programına başvurdu.

"HERKES KAPISININ ÖNÜNE BAKABİLİR Mİ?"

Anlı Kilis'teki izleyicilerine seslenerek, "Lütfen herkes bir kapısının önüne bakabilir mi? Ayağında ayakkabısı yok. Ailesi Umut'u sokak sokak arıyor. Siz bulursunuz biliyorum." dedi.

"DİVANIN ALTINDA UYURKEN BULUNDU"

İlerleyen saatlerde Müge Anlı 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sunucu paylaşımında, "Kilis'te kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara bulundu. Emniyet güçleri minik Umut'u evlerindeki kullanılmayan odada divanın altında uyurken buldu. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti

"UMUT'U ARARKEN BAYILMIŞIM"

Yayına bağlanan Umut'un annesi Şükran Hanım, gözyaşları içinde, odayı Umut'un arkadan kilitlediğini söyledi. Şükran Hanım, "Ben Umut'u ararken bayılmışım. Eve geldiğimde baygındım kendimde değildim. Ekipler o odaya bakmışlar ve bulmuşlar. Tüm herkese çok teşekkür ederim. Yolda tanımadığım insanlar bana yardım ettiler" dedi.

Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMahmutabla:

Aynısı 17-18 yıl önce ablamın başına geldi. İnsanların tuhafına gidebilir ama çocuklar bazen hiç yapmadıkları şeyleri yaparlar. O panikle kimsenin aklına da gelmez. Biz de 7-8 saat kadar aramıştık

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET Verda:

Allah korumuş geçmiş olsun ama annenin yaptığı çok büyük işgüzarlık

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

o yüzden gözünüz kulağınız çocuklarınız da olsun.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt:

Emniyet mi bakmış divanın altına biraz tuhaf değil mi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.