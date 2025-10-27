Haberler

Eskişehir'de 5 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız bulundu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Eskişehir'de 5 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 5 gün önce arkadaşına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz, polis ekiplerince sağ salim bulundu ve ailesine bilgi verildi.

  • Eskişehir'de 5 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz sağ salim bulundu.
  • Ezgi Beyaz, 22 Ekim 2025 tarihinde evden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.
  • Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de 5 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz, polis ekiplerince sağ salim bulundu. Ailesine bilgi verildi.

5 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Onan Sokak'ta oturan Ezgi Beyaz, ailesine bir arkadaşına gideceğini söyleyerek 22 Ekim 2025 tarihinde evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Endişelenen ailesinin karakola müracaat etmesi üzerine polis ekiplerince kayıp küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de 5 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız bulundu

13 YAŞINDAKİ EZGİ BULUNDU

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 5 gündür kayıp olarak aranan bugün Beyaz'ın sağ salim bulunduğu ve ailesine bilgi verildiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Trump yeniden aday olacak mı? İşaret ettiği tek bir isim var

Trump, yeniden aday olacak mı? Hemen o ismi işaret etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.