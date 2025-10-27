Eskişehir'de 5 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız bulundu
Eskişehir'de 5 gün önce arkadaşına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz, polis ekiplerince sağ salim bulundu ve ailesine bilgi verildi.
- Eskişehir'de 5 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz sağ salim bulundu.
- Ezgi Beyaz, 22 Ekim 2025 tarihinde evden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.
- Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de 5 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz, polis ekiplerince sağ salim bulundu. Ailesine bilgi verildi.
5 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU
Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Onan Sokak'ta oturan Ezgi Beyaz, ailesine bir arkadaşına gideceğini söyleyerek 22 Ekim 2025 tarihinde evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Endişelenen ailesinin karakola müracaat etmesi üzerine polis ekiplerince kayıp küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
13 YAŞINDAKİ EZGİ BULUNDU
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 5 gündür kayıp olarak aranan bugün Beyaz'ın sağ salim bulunduğu ve ailesine bilgi verildiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa