Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında

Eskişehir'de yürütülen terör soruşturması kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararının verildi. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da evlere baskın yapıldı.

CENGİZ DÜNDAR GÖZALTINDA

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, evlerinde yapılan aramalardan sonra Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Ev baskınlarının ve aramaların devam ettiği kaydedildi.

CENGİZ DÜNDAR PAYLAŞTI

Cengiz Dündar, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından paylaştı. Dündar paylaşımına "Gözaltına alındım." notunu düştü.