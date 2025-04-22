Kavşakta iki araç çarpıştı: 2 sürücü yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Mevlana mahallesi, Soma Maden Şehitleri caddesi ile Şehit Oğuzhan Demir Caddesi kesişiminde meydana geldi. İbrahim K. İdaresindeki 34 HVZ 326 plakalı otomobil ile Ömer O. idaresindeki 34 DYS 986 plakalı cip ile İbrahim K. İdaresindeki 34 HVZ 326 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Ömer O. ile İbrahim K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahelenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süreliğine araç trafiğine kapanan kavşak, araçların kaldırılmasının ardındanyenidenaçıldı.