Kastamonu-Karabük Sınırında İkinci Orman Yangını Çıktı

Kastamonu'nun Araç ilçesi ile Karabük'ün Safranbolu ilçesi sınırındaki Güllüce köyündeki orman yangını sürerken, bölgeye yaklaşık 10 kilometre mesafede bir orman yangını daha çıktı. Bölgeye sevk edilen helikopter ve arazözlerle yangına müdahale edilmeye başlandı. - KASTAMONU