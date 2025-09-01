Kastamonu-Karabük Sınırında İkinci Orman Yangını Çıktı

Kastamonu'nun Araç ilçesi ile Karabük'ün Safranbolu ilçesi sınırında, Güllüce köyünde devam eden orman yangınına ek olarak, bölgeye 10 kilometre mesafede ikinci bir yangın daha çıktı. Hem havadan hem karadan yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
