Kastamonu'daki Yangın Sonrası Köylüler Evlerine Dönmeye Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınları sebebiyle tahliye edilen 9 köydeki vatandaşlar, yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerine dönebildi. Vatandaşlar evleri yanmaktan kurtarıldığı için büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 1 Eylül Pazartesi günü Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangının sıçraması neticesinde orman yangını çıktı. İlk yangına müdahale edilirken, ilçede farklı bir bölgede bir orman yangını daha çıktı. Çıkan yangınların ardından alevlerin sıçrama riski bulunan Güzece, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinin ardından Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri Kastamonu Valiliği koordinesinde tahliye edildi. Köylerden tahliye edilen vatandaşlar, yakınlarının evlerine ve ilçedeki Kur'an kurslarının yurtlarına yerleştirildi. Köylerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli köylere götürüldü. Söndürme çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından vatandaşların köylerine giriş yapmasına izin verilmeye başlandı. Haberi alan vatandaşlar hayvanlarıyla birlikte köylerine döndü. Vatandaşlar, evlerin yangından kurtulması ve evlerine dönmelerinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

"Yangın evimizin etrafına kadar geldi"

Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen herkese teşekkür eden İhsanlı köyü muhtarı Lütfü Kurumuşe, "Yangınla mücadele ettik, çok büyük bir yangın atlattık. Hem devletimiz hem halkımız mücadele ettik. Öncelikle devletime, köylülerime, çevre köylere teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Devletimiz, milletimiz el ele verdi, bu işi başardı. Yaklaşık 4 gündür dışarıdayız. Vatandaşlarımızı çevre köylere ve yurtlara yerleştirdik. Kaymakam beyimizin emriyle yurtlarda ihtiyaçlarımız karşılandı. Bugün itibarıyla, Kaymakam beyin emriyle, köylülerin dönüş yapabileceği bildirildi. Ben de köylülere haber ettim, şu an dönüş yapıyorlar. Herkes çok sevinçli. Evimize döndüğümüz için aynı bir bayram havası var. Yangın anını anlatamam. Yangının başlangıç anında ve dün akşam yaşadıklarımı anlatamam. Çok kötü şeyler yaşadık. Yangın evimizin etrafına kadar geldi. Allah razı olsun, arazözler hemen yerleşti. İki tane arazözde çalışan yangın personelinin büyük başarısı olmasaydı şu anda bu köy yoktu. Onların hazır olması o yangının gelmesini önledi ve köy kurtarıldı.

Hayırsever vatandaşlar ise evlerine dönen köylülere yemek ulaştırdı.

"Muhtar dönebileceğimizi söyleyince ne kadar sevindik anlatamam"

İhsanlı köyünde yaşayan Dursun Karap ise evine dönebilmenin sevincini yaşadığını dile getirerek, "Yangın başladı, 'köyden çıkın' diye anons yapıldı. Baktık, yangın her yeri sardı. Hemen biz de çıktık. Köy gitti dedik ama devletimiz sağ olsun, hemen kurtardılar. Yanarsa yansın dedik, canımız kurtuldu ya gerisi önemli değil, diye düşündük. Şimdi mutluyuz. İki gündür dizlerim tutmuyor. Muhtar dönebileceğimizi söyleyince ne kadar sevindik anlatamam" diye konuştu.

"Yangınlarımız söndü, köyümüze gidiyoruz"

Köyde yaşayan Oğuz Kurumeşe de hayvanlarını köyüne götürdüğünü kaydederek, "Dört gündür hayvanlar da biz de çok eziyet çektik. Hem yangınla mücadele etmeye çalıştık hem de hayvanlarımızı köyden götürmek zorunda kaldık, köyü boşalttık. Köyümüzün etrafı yandı. Nihayet, Kaymakamlıktan da izin çıktı. Yangınlarımız da söndü, köyümüze gidiyoruz. Rahata kavuşacağız. Zorlu şartlarda mücadele ettik" şeklinde konuştu. - KASTAMONU