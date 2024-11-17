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Kastamonu'da Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı
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Kastamonu'da hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobilin kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'da hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Ağlı karayolu Gölcüğez köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine dönmek için yola çıkan ailenin bulunduğu, Muhammet Yücel (22) idaresindeki 37 PP 182 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobile F.İ. (36) yönetimindeki 37 DH 736 plakalı Ford marka hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen ve tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan annesi Güler Yücel (53) ve kız kardeşi Songül Yücel (19) yaralandı. Yaralılardan Güler Yücel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Güler Yücel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Muhammed Yücel'in ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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