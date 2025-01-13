Kastamonu'da Şarampole Uçan Otomobilde 2 Yaralı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şarampole uçarak yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Azdavay ilçesi Yeni Mahalle Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 37 KE 135 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan S.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU