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Genç muhtar adayı ölü bulundu

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde 31 Mart'taki seçimlerde muhtar adayı olan 25 yaşındaki şahıs, annesi tarafından eski evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu Cide'de genç muhtar adayından haber alamayan annesi, yaptığı aramalar sonucunda oğlunu eski evlerinde ölü olarak buldu.

ARAMAYA BAŞLAYAN ANNESİ ESKİ EVLERİNDE BULUNDU

Soğuksu Beltepe köyünde ikamet eden 25 yaşındaki Ali Yalçın, evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Bir süre oğlundan haber alamayan Ali Yalçın'ın annesi G.Y., bunun üzerine çevrede oğlunu aramaya başladı. Yaptığı aramalar sonucunda anne G.Y., oğlunu eski evlerinde baygın halde buldu.

Genç muhtar adayı ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLADI

G.Y., 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Yalçın'ın öldüğünü belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Yalçın'ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Murat Celik:

Allah rahmet eylesin

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