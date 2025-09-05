Kastamonu'da Kenevir Yetiştiren Çiftçilere Operasyon Devam Ediyor

Kastamonu'da çiftlik evlerinde kenevir yetiştiren ve jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalanan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Nisan 2024 tarihinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kastamonu'nun Daday ve Araç ilçelerinde Ersin A. ile eşi H.E.A., Umut İ. ile eşi P.G.İ. ve C.E.T. isimli şahıslara ait çiftlik evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çiftlik evlerinde yapılan aramada iklimlendirme sistemi kurularak yetiştirilen 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ile 20 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve sera ortamı oluşturmak amacı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin, çiftlik evlerine kurulan düzenek sayesinde uyuşturucu elde ederek, bunu İstanbul ve Ankara illerine sattıkları iddia edildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ersin A. ile Umut İ. tutuklanırken, H.E.A. ve P.G.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli C.E.T.'nin de halen yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın ardından sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Devam edilen yargılamada sanıklar ve sanık avukatları savunma yaptı. Duruşmada savunma yapan H.E.A. ailesini ziyaret edemediği gerekçesiyle hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanıklar Ersin A. ve Umut İ., tahliyelerini talep ettiler.

Sanık Ersin A.'nin avukatı da, "Müvekkilimin aleyhine olan ticaret yaptığına dair herhangi bir delil elde edilebilmiş değil. Biz bilirkişi raporunda bunun da teknik olarak uygun olmadığına dair itirazlarımızı sunmuştuk. Kenevir artıkları saman parçalarının içerisine bulaşmış, Adli Tıp Kurumu da kullanılamayan kenevir bitkisinin parçaları dahil sanki ondan yüzde 100 esrar elde edilebilirmiş gibi çok yüklü miktarda bir esrar elde edilebileceğine dair rapor düzenlemiş. Bu rapor teknik verilere uygun değil. Mekanik, kimyasal ya da elektronik bir alet kullanılarak elde edilmiş bir uyuşturucu madde olmadığı ortada. Bahçeden kestiği gibi kuruttuğu esrar bitkisi dosya içerisinde ne yazık ki yüzlerce kilo uyuşturucu bulduk algısı oluşturdu ve bu algı üzerinden de müvekkilim Ersin A. halen tutuklu. Müvekkilim tutukluluk nedeniyle maddi ve manevi zorluklar yaşamaktadır. Bu yargılama sonucu alacağı cezanın da etkin pişmanlıktan düşürülürse 5-6 yıla kadar düşme ihtimali var. O nedenle kefaretle veya uygun görülecek adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sanık Umut İ.'nin avukatı ise, "Müvekkilimin evinden çıkan uyuşturucu madde miktarı bellidir. Diğer sanıkla bir iştiraki ya da birlikteliği söz konusu değildir. Kastamonu'ya yerleştikten sonra diğer sanığın eşi Ebru A.'nın değişik tropikal nitelikli tarımsal meyveler üretmek için girişimleri olduğundan bahsetti. Müvekkilimin, Ebru A. ile 'hasadınız bol olsun' şeklinde mesajlaşmaları var. Bu uyuşturucuya ilişkin de olabilir ama tarımsal ve yetiştirilmesi izne bağlı olmayan veya yasak bir madde yetiştirmişte olmayabilir. Yani burada bir niyet okuyuculuğu yapmak hukuken mümkün değil. Bu yüzden mesajlar, telefon içerikleri delil olarak ele alınamaz. Ele geçirilen maddelerin miktarları kesinlikle kullanım sınırını aşan bir miktar değil. Evde ele geçirilen maddelerin de müvekkilimin bir kısmının kendisine ait olmadığını, dosyanın diğer sanığı C.E.T.'ye ait olduğunu söylemiştir. Müvekkilim, kesinlikle ticari suçlamasını kabul etmemekle birlikte, şayet ticaret kastıyla hareket ettiği düşünülecek olsa bile, temel ceza esrar olduğu için yani sentetik olmadığı için cezası 4 yıla kadar düşecektir. Ama müvekkilim 12 aydır tutukludur. Müvekkilimin suç kastının kesinlikle uyuşturucu madde ticareti olmadığını, uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanunun olsa olsa şahsi olarak münhasıran kendi kullanımı için kenevir ekmek suçunu oluşturduğu, bunun da cezasının çok çok az miktarlarda olduğu göz önünde bulundurularak bu aşamada ailevi durumu, maddi durumu, sosyal durumu da göz önünde alınarak herhangi bir kaçma girişiminin olmaması, delillerin toplanmış olması, bu hususları bir arada gözetilerek ev hapsi dahil adli kontrol tedbiriyle salıverilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ersin A. ile Umut İ.'nin tutukluluğunun, H.E.A. ile P.G.İ.'nin de adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU