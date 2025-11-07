Haberler

Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri

Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri Haber Videosunu İzle
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için arama çalışmaları sürüyor. Eşi Bayram Helvacı, "Herhangi bir aile sorunumuz yoktu, evliliğimiz normaldi. Eşim nereye gitse bana haber verirdi. Bu köyle hiçbir bağlantımız yok. Umudumuz devam ediyor" açıklamasında bulundu.

  • 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra kayboldu.
  • Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, ailelerinde herhangi bir sorun olmadığını ve kayıpların telefon sinyallerinin alındığı köyle bir bağlantıları bulunmadığını belirtti.
  • Arama çalışmaları Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ve çevre köylerde aralıksız sürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gözler gelecek güzel habere çevrilmişken Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Helvacı herhangi bir aile sorunlarının olmadığını, eşinin telefonunun en son sinyalinin alındığı köyle bir ilişkilerinin olmadığını ifade etti. Eşinin kaybolduğu gün kendisinin işte olduğunu ifade eden Helvacı, "Pazar günü sabah saat 07.00'de ben iş için evden çıktım. Saat 13.00 gibi evden çıkıyor. Ben gece saat 23.30'da eve geliyorum, evde olmadığını görüyorum. Yakın akrabaları aramaya başlıyorum. Akrabaları, gerekli yerleri aramam pazartesi öğlen saatlerini buluyor. Emin olduktan sonra kolluk kuvvetlerine haber verdim. O saatten sonra eşimi de telefonla aradım, hiçbir şekilde telefonla ulaşamadım. Telefon kapalı" dedi.

"EVLİLİĞİMİZ NORMAL DEVAM EDİYORDU"

Evde bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Helvacı, "Hayır, herhangi bir sorunumuz yoktu, evliliğimiz normal devam ediyordu. İki çocuğumuz var. Kızım 16 yaşında, liseye gidiyor. Diğeri de 5 yaşında olan kayıp çocuğum. Bu çevrede sinyal alındığı için arama yapılıyor. Çevre köylere de her gün bakılıyor. Ama maalesef bulamıyoruz. Bu köyle hiçbir bağlantımız yok. Bu köyle ne benim ne de eşimin bir bağlantısı yok" diye konuştu.

"NEREYE GİDECEKSE HABERİM OLURDU"

Daha önce böyle bir durum yaşanmadığını da kaydeden Helvacı, "İlk defa böyle bir durum oluyor. Çarşıya çıkardı. Benden habersiz uzak bir yere gitmezdi. Hastaneye gidecekse bile, 'hastaneye gideceğim, buraya gideceğim' derdi. Mutlaka nereye gidecekse haberim olurdu. Kendi köyüne giderken bile 'biz köye gideceğiz, gidebilir miyiz' diye izin alıp giderdi" şeklinde konuştu.

"ÇOCUK ONA ÇOK DÜŞKÜNDÜ"

Eşi ve çocuğu kaybolmadan önce bir anormallik hissetmediğini kaydeden Helvacı, Son günlerde dikkatimi çeken bir şey olmadı. Olsaydı müdahale ederdim. Çocuklarıyla gayet iletişimi iyiydi. Bakardı, ilgilenirdi. Çocuk ona düşkündü. İletişim düşük olsa çocuk ondan uzak dururdu. Annesini severdi, ikisi de birbirine düşkündü. Maalesef şüphelendiğim birisi de yok" ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZ DEVAM EDİYOR"

"Umudumuz devam ediyor" ifadelerine yer veren Helvacı, "İnşallah bulunur. Temennimiz o yönde. Bütün devlet kurumları burada, devletimiz yanımızda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Devlet tabiki yanında olacak. Çok büyük bir lütufmuş gibi "devlet yanımızda" demene gerek yok. Devletin görevi, her bir vatandaşını koruyup kollamaktır. Tıpkı 6 Şubat depreminde, onbinlerce insanı koruyup kolladığı gibi. O depremde bir kişinin burnu bile kanamadı. Allah devletimizden razı olsun???

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

ironinin kralını yapmışsın helal olsun.

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarılilianne grace:

Çocuklarınıza gps takın ciddi söylüyorum nerde olsa bulursunuz kimseye de sölemeyin ayakkabısına yada bileklik olarak takın ama mutlaka artık durum bu malesef

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSam Samcik:

İkinci bir narin vakası ile karşı karşıya kalabiliriz hazır olun . İnşalah öyle bişey olmaz Sağ bulunurlar...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Bengü'nün hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy itirafı dikkat çekti
Soylu, Özel'in sözleri üzerinden AK Partililere rest çekti: Demedi demeyin

Polemiğe o da katıldı! Soylu'dan AK Partililere rest: Demedi demeyin
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Bengü'nün hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy itirafı dikkat çekti
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı

Maç sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi: Chia ve keten tohumu tüketimine dikkat

Uzman isim uyardı: Chia ve keten tohumu tüketimine dikkat
Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Eski eşine şarkı yazdı
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

2 gün önce ormana giden yaşlı çift korkunç halde bulundu
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı

İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.