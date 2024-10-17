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Kullanmadıkları geyik eti kalmıştı, onu da yaptılar

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Kastamonu'da düzenlenen operasyonda izinsiz avlanan 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, evlerde yaptıkları aramalarda çok sayıda geyik eti ve av tüfeği ele geçirdi. Şüphelilerin geyik etlerini sucuk yapımında kullandığı ortaya çıktı.

Kastamonu'da kaçak avlandıkları belirlenen 5 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şahıslara ait evlerde yapılan aramada geyik etinden yapılmış sucuklar ele geçirildi.

Geyik eti kalmıştı kullanmadıkları onu da yaptılar

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Merkez ilçe Subaşı Köyü Kütüklü Tarla mevkiinde izinsiz avlanan N.G. ile S.K.'nin evlerine operasyon düzenledi. 3 farklı adreste yapılan aramalarda bir geyiğe ait kafa, dişler, post ve boynuz, 36 bin 100 gram geyik eti, 14 bin 400 gram geyik etinden yapılmış sucuk, 5 bin 930 gram tavşan eti, 2 adet av tüfeği ile 32 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Geyik eti kalmıştı kullanmadıkları onu da yaptılar

DKMP ile jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemelere el koydu. Koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara toplamda 443 bin 426 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca ekipler tarafından N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara yönelik adli işlem başlatıldı.

Kullanmadıkları geyik eti kalmıştı, onu da yaptılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (6)

Samarpan Bhav:

Demekki gündemde olduğu halde halen bunlar bu etleri insanlara yedirmeye çalışıyorsa bu tamamen devletin başarısızlığı.

4
4
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taner ipek:

Ben geyiğe okeyim de domuz eşşek falan biraz şey.

7
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ENSON:

Bu yaratıklara daha çok ceza verilmeli, 4-5 milyon TL olmalıydı

3
0
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Volkan Cetin:

eşek .domuz eti satanları önce yakalayın geyikte haram olan birşey yok bunları sonra yakalarsınız

2
0
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Tolgay kılıç:

Gram ne alaka altınmı bu

2
0
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XYZ:

Nerede satiliyor?

1
0
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