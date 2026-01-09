Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü olayla ilgili sanıklara ceza yağdı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın yargılamasında, bozulan kararın ardından tekrar hakim karşısına çıkan iki kardeş 15'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, daha önce beraat eden dayı ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde Seydiler ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar A., Aydoğan A., Hakan A. ve Burak Y., ile anneleriyle ilişki yaşadığını öne sürdükleri Ersoy Demirci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ersoy Demirci aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yaşar A., Aydoğan A., Hakan A. ve Burak Y. tutuklandı. Soruşturma sürecinde Burak Y., yargılama aşamasında ise Hakan A. tahliye edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yaşar A. ve kardeşi Aydoğan A., "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle ve sanıkların sabıkalarının bulunmaması sebebiyle iyi hal indirimi uygulanarak cezaları 15 yıla düşürüldü. Hakan A. ve Burak Y. hakkında ise suça iştirak ettiklerine dair yeterli delil bulunamadığı için beraat kararı verildi.

Karar sonrası İstinaf Mahkemesine giden dava açın bozma kararı verildi. Tekrar Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanıklar için müebbet hapis cezası talep etti.

Duruşmada savunma yapan Aydoğan A., "Ben kardeşimi kurtarmaya çalıştım. Ersoy, kardeşimi aracın içerisine sıkıştırıp boğazlamıştı. Kardeşimi kurtarmaktan başka bir suçum yok. Kamera kayıtlarında görüleceği üzere beni tutuyorlar. Oradaki hiç kimse kavgayı ayırmıyor. Herkes bakıyordu. Eğer ben kardeşimi korumasaydım bu sefer belki de benim kardeşim yaşamayacaktı. Bu olay nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Yaşar A. ise, "Benim niyetim Ersoy'u öldürmek değildi. Böyle bir girişimde bulunmadım. Olay sırasında aracın içinde sıkıştım ve panikle kendimi korumak için bıçağı salladım. Bana yöneltilen suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Ben, kendi canımı kurtarmak için uğraştım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" diye konuştu.

İstinaf Mahkemesinin bozma kararı sonrası tutuklanan Hakan A. da "Ersoy ile husumetimiz olsa beni yanına yaklaştırmazdı. Benim Ersoy'a karşı eylemim olmadı. Ben yeğenimi kurtardım. Ben başka bir şey yapmadım. Mağdurum, tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Olayda hayatını kaybeden Ersoy Demirci'nin kızı E. Demirci ile eski eşi G.T. ve kardeşi E. Demirci de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yaşar A. ve kardeşi Aydoğan A.'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiği ve sanıkların sabıkalarının bulunmaması sebebiyle iyi hal indirimi uygulanarak cezaları 15'er yıla düşürüldü.

Kardeşlerin dayısı olan Hakan A. ise, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın cezasını 25 yıla düşürdü ve tutuklanmasına karar verdi. Burak Y.'nin ise suça iştirak ettiğine dair yeterli delil bulunamadığı için beraatına karar verildi. - KASTAMONU