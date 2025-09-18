Kastamonu'da Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Sanık 'Gözdağı Vermek İstedim' Dedi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla vurarak öldüren sanık, "Amacım gözdağı vermekti, korkutmak amaçlıydı. Belinde silah olduğunu biliyordum" dedi.

Olay, 3 Nisan 2025 tarihinde Tosya ilçesi Hacıpir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte alkol alan H.K. ile arkadaşı Mustafa Bırtlak arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan H.K. ile Mustafa Bırtlak, bir süre sonra telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan H.K. ile Mustafa Bırtlak birbirlerine ateş etti. Kurşunların hedefi olan Mustafa Bırtlak, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan H.K. tutuklandı. H.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmada sanık H.K., hayatını kaybeden Bırtlak'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Can korkusuyla ateş ettim, öldürme kastıyla atmadım"

Duruşmada kendisini savunan H.K., "Bana küfür etti, beni tehdit etti. Araçta tüfek vardı. Ben onun olduğu yere gittim, korkutmak amaçlı havaya bir el ateş ettim. Sonra kaçtım. Benim karşıma çıktı, elini beline attı. Ben de can korkusuyla ateş ettim, öldürme kastım yoktu. Amacım gözdağı vermekti, korkutmak amaçlıydı. Belinde silah olduğunu biliyordum. Silahı görünüyordu. Ben de çok korktum" dedi. Mustafa ile aralarında çıkan tartışmanın sebebini bilmediğini söyleyen H.K., "Birlikte alkol alıyorduk. Aramızda tartışma çıkınca beni iterek yere düşürdü, bana tekme attı, aramızda kavga çıktı. Sonra ben, oradan ayrıldım ve alkol almak için tekel bayisine gittim. Tekel bayisine giderken beni aradılar. Ali E., 'gel Mustafa ile görüşüp aranızı düzeltelim, Mustafa pişman, özür diliyor' dedi. Bana ait araçla Ali E. ile birlikte Mustafa'nın yanına gittim. Mustafa'nın yanına vardığımızda, 'elinde tüfek var' denilince kaçarak araca bindim. Arkamdan 4 el ateş etti. 'Seni öldüreceğim, yaşatmayacağım' diyerek bağırdı. Araçla olay yerinden kaçtım. Hemen bu olayın üzerine Mustafa beni arayarak 'seni öldürürüm, sıkamazsın, ben sıktım' diyerek küfürler etti. Beni tahrik ettiği için, arkandan ateş ettiği için çok sinirlendim. Ben de onu korkutmak için tüfeği aldım. 'Evin altında bekliyorum, gelmezsen mezarın olmaz, aileni yok ederim' deyince bulunduğu yere gittim. O sırada evin orada beni bekliyormuş. Ben, ilk önce korkutmak amacıyla havaya ateş ettim. Yanımda bulunan Kemal, Mustafa ateş edince yanımdan kaçtı. Bu sırada Mustafa elini beline attı ve silah çekeceğini düşündüm. Korkarak ben ateş ettim. Ben ayaklarına doğru ateş ettiğimi zannediyordum. Yerde yatar halde yaralıyken beni tehdit edip küfür ediyordu. Ben de tüfeğin dipçiğiyle vurdum, 1-2 kere de tekme attım. O sırada araç sesi duyunca korkup olay yerinden kaçtım. Yerdeyken Mustafa'da silah vardı. O tabancayı yerde yatarken almak istedi. Olay yerine araç yaklaştı. Sesler gelince ben de silahı alamadan kaçtım. Ben bu eylemi kendimi koruma amaçlı gerçekleştirdim" diye konuştu.

Maktulün ailesi, sanıktan şikayetçi oldu

Mustafa Bırtlak babası ise, "Sanıktan şikayetçiyim. Oğlumun tabancası yoktu. Yanımda çalışıyor, olsa bilirdim" dedi.

Maktul Mustafa'nın annesi ise, "Oğlum arkadaşlarıyla alkol almış. Saat 22.00 gibi bana İskilip ekmeği getirdi ve 'dışarı çıkıyorum' dedi. Şikayetçiyim, tutuklu olarak yargılanmasını istiyorum" diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ali E.Y. ise, "Sanıkla otururken, 'Mustafa ile kavga ettik' dedi. Bu sırada sanık, Mustafa aradı telefonla konuşup geldikten sonra, 'ağlıyor barışalım diyor' dedi. Biz de araca binip Mustafa'nın yanına gittik. Bu sırada Mustafa'nın elinde tüfek vardı. Sanığa 'durma, git' dedim. O sırada arkamızdan tüfekle 3-4 el ateş etti. Telefonla arayıp küfür etti. Sanık da küfür etti. O sıra sanık tüfeği alınca 'ne yapıyorsun' dedim, engellemeye çalıştım. 'Korkutacağım' dedi, sonra Mustafa'nın yanına gidip havaya ateş etti. O sırada Mustafa koştu, ikinci kez ateş sesi gelince Mustafa yere düştü. Ben engellemeye çalıştım. Mustafa yere düşünce korkup olay yerinden kaçtım. Olayların tam nasıl oluştuğunu bilemedim" ifadelerini kullandı.

Tanık K.B. de, "Mustafa, tüfeğin ağzına mermi verdi. Bu sırada tüfekle gelen birisini gördüm. Ben de korkarak hemen olay yerinden kaçtım. Mustafa'nın eli belindeki tabancadaydı. Ben de 'elini belinden çek, silahı geri koy, başımıza iş açacaksın' dedim. 3-4 el tüfek sesi geldi. Kaçarken Mustafa'nın yere düştüğünü gördüm. Ben de arabaya koştum. Bu sırada da 112'yi aradım" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık H.K.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU