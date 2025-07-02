Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi

Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
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Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
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Kayseri'de bir vatandaş yaptığı alışveriş sonrasında kartından yanlışlıkla 121 bin 500 lira çekildiğini, sosyal medyadan yapılan paylaşımla fark etti. Yanlışlığı ara rapor çıkınca fark ettiğini belirten iş yeri çalışanı, "Müşterimiz paylaşımlardan görüp iş yerimize geldi. Bize çok dua etti. Bu durumu sevinçle karşıladı" diye konuştu.

Kayseri'de bir vatandaş bugün sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesindeki şarküteriden 1215 liralık alış veriş yaptı.

ŞİFREYİ GİREREK ÜCRETİNİ ÖDEDİ

İş yeri çalışanının post cihazına 1215 liralık tutar yerine 121 bin 500 lira yazdığını fark etmeyen vatandaş, şifreyi girerek ücretini ödedi.

SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Yapılan yanlışlığı birkaç saat sonra fark eden iş yeri çalışanı, bir sosyal medya hesabından paylaşım yaparak müşteriyi bulmaya çalıştı. Paylaşımı gören vatandaş, iş yerine giderek yanlış çekimi düzelttirdi.

Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi

"BİZE ÇOK DUA ETTİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş yeri çalışanı Hacı Çetin yanlışlığın giderildiği için mutlu olduğunu söyledi. Yanlışlığı ara rapor çıkınca fark ettiğini belirten Çetin, "Müşterimiz paylaşımlardan görüp iş yerimize geldi. Bize çok dua etti. Bu durumu sevinçle karşıladı." dedi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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