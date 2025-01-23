Bolu'daki yangında 12. kattan atlayan Şevval'in babası telefonda 'Atlama' demiş

Bolu Kartalkaya Kazak Merkezi'nde 12 katlı Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın Türkiye'yi yasa boğdu. Alevlerin arasından kurtulmak için otelin 12. katından atlayan Şevval Şahin Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

1.5 ay önce otelde garson olarak çalışmaya başladığı öğrenilen Şevval'in cenazesi bu sabah saatlerinde Bartın'a getirildi. Bartın'ın Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi'ndeki evine son kez getirilen Şevval Şahin için burada Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Helalleşmenin ardından Şadırvan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şahin, Halatçıyaması Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

BABASI "ATLAMA KIZIM" DEMİŞ

Cenaze törenine Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın yanı sıra Şevval Şahin'in yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı. 12. kattan atlama kararını babasıyla yaptığı telefon görüşmesinde aldığı öğrenilen Şevval'le babasının son görüşmesi ortaya çıktı. Şevval Şahin'in kuzeni Murat Bakır, "O gece Şevval babasını aramış, 'Baba ben ne yapacağım?' diye. Babası 'Atlama kızım' demiş. Sonra 10 dakika konuştuktan sonra telefon kesilmiş. Yanındaki arkadaşları da vefat etti. Çok acı bir olay" dedi.