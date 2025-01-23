Üye Girişi
Haberler
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem

Bolu'daki yangında 12. kattan atlayan Şevval'in babası telefonda "Atlama" demiş

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangın faciasından kurtulmak için 12. kattan atlayan Şevval Şahin'le babasının son telefon görüşmesi ortaya çıktı. Şevval'in kuzeni, "O gece Şevval babasını aramış, 'Baba ben ne yapacağım?' diye. Babası 'Atlama kızım' demiş. Sonra 10 dakika konuştuktan sonra telefon kesilmiş." dedi.

Bolu Kartalkaya Kazak Merkezi'nde 12 katlı Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın Türkiye'yi yasa boğdu. Alevlerin arasından kurtulmak için otelin 12. katından atlayan Şevval Şahin Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

1.5 ay önce otelde garson olarak çalışmaya başladığı öğrenilen Şevval'in cenazesi bu sabah saatlerinde Bartın'a getirildi. Bartın'ın Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi'ndeki evine son kez getirilen Şevval Şahin için burada Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Helalleşmenin ardından Şadırvan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şahin, Halatçıyaması Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Bolu'daki yangında 12. kattan atlayan Şevval'in babası telefonda 'Atlama' demiş

BABASI "ATLAMA KIZIM" DEMİŞ

Cenaze törenine Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın yanı sıra Şevval Şahin'in yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı. 12. kattan atlama kararını babasıyla yaptığı telefon görüşmesinde aldığı öğrenilen Şevval'le babasının son görüşmesi ortaya çıktı. Şevval Şahin'in kuzeni Murat Bakır, "O gece Şevval babasını aramış, 'Baba ben ne yapacağım?' diye. Babası 'Atlama kızım' demiş. Sonra 10 dakika konuştuktan sonra telefon kesilmiş. Yanındaki arkadaşları da vefat etti. Çok acı bir olay" dedi.

Bolu'daki yangında 12. kattan atlayan Şevval'in babası telefonda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yurt banyosunda ölü bulunan gencin biletindeki detay kahretti
img

Kışlasız bedelli iddialarına son nokta koyuldu
img

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Hızel:

Yanarak ölmektense yere atlayarak ölmek daha iyi galiba

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Otel odalarının dolaplarında halatla eldiven bulundurulsun. pencere önüne halatın takılacağı çengel yapılsın. yangında insanlar merdivene ulaşamazsa, halatla penceren aşağıya iniş yapabilir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup SGZ:

Allah rahmet etsin inşallah Malesef ülkemizde canın kıymeti ypk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı
MSB, kışlasız bedelli iddialarına son noktayı koydu

Kışlasız bedelli iddialarına son nokta koyuldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.