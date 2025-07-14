Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı

Kartalkaya yangını davasında Mahkeme Başkanı'nın "Alarm Sistem kapalı mıydı?" sorusuna, tanık, "Yangından sonra katlardaki alarmların çalışmadığını konuştular" diyerek yanıt verdi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 8'inci gününde müşteki ve tanık beyanlarına devam edildi.

ŞOK EDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede otelin alarmlarının çalışıp çalışmadığı yönündeki tartışmalar gündem oldu. Mahkeme başkanının konuya ilişkin soruları sonrası gerçekler de ortaya çıktı.

'ALARM SESİ DUYDUNUMUZ SORUSUNA' YANIT

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre mahkemede Tanık Görkem Ustaoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "1 Eylül'de Gazelle Otel'de işe başladım, 9 Aralık'ta Grand Kartal'a geçtim. Olay günü 2001 numaralı odada, ikinci katta kalıyordum.

Gece saat 02.00'de oturuyorduk. Saat 03.00 civarında Buğra Özbelli kapıdan içeri girip, 'Yangın var, dışarı çıkın!' dedi. Hemen çıktık ama ikinci katta bir şey yoktu. Personel merdiveninden yukarı çıkmaya başladık. Koridorda yaklaşık 20-24 kişi vardı. Üçüncü kata doğru çıkarken, 1-2 metre kala aşırı duman bastı. Yanımda tüm personel vardı. Kayak hocaları ve resepsiyon görevlileri de bizimleydi.

Sonrasında kayak odasına indik. Orada bir çocuk kapıyı açtı. Dışarı adım atar atmaz restoran katının patladığını duyduk. Saat 03.20 civarıydı. Kıvılcımlar saçılıyordu. Ardından hemen otelin ön tarafına çıktık."

Ustaoğlu, mahkeme başkanının "Alarm sesi duydunuz mu?" sorusuna da "Hayır" diyerek yanıt verdi.

"ALARMIN ÇALIŞMADIĞINI KONUŞTULAR"

Tanık Ustaoğlu ayrıca mahkeme başkanının diğer sorularına da yanıt verdi. Ustaoğlu, "Alarm Sistem kapalı mıydı?" sorusuna, "Yangından sonra katlardaki alarmların çalışmadığını konuştular" sözleriyle cevap verdi.

KARTALKAYA YANGINI DAVASI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya yangınına ilişkin soruşturmada 13 kişi hakkında olası kast suçundan 1998'er yıl, 19 kişi içinse bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istedi. Mahkeme iddianameyi kabul etti.

İddianamede Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar'ın yangından "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtiliyor.