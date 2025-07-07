Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık

Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Haber Videosu

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can verdiği yangın felaketine ilişkin sanık elektrikçi Hüseyin Özer'inj itirafı, felaketin nasıl geldiğini gözler önüne serdi. Özer duruşmada, "Yangın paneline bakım yapmadık, sadece video istendi. Biz de video çekip muhasebe birimine gönderdik." dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına çıktı.

78 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ FACİADA, SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

DURUŞMAYA DAMGA VURAN İTİRAF

Duruşmaya, otelde elektrikçi olarak görev yapan sanık Hüseyin Özer'in itirafı damga vurdu. Otelde ne kendisinin ne de diğer teknik görevlilerin iş güvenliği eğitimi almadığını söyleyen Özer, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin bakımlarının yapılıp yapılmadığını da bilmediğini belirtti.

"YANGIN PANELİNE BAKIM YAPMADIK"

Herhangi bir eksikliğin de kendisine bildirilmediğini kaydeden Özer, yangın paneline de bakım yapmadıklarını itiraf etti. Özer, "Yangın paneline bakım yapmadık, sadece video istendi. Biz de video çekip muhasebe birimine gönderdik." ifadelerini kullandı.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide

Galatasaraylıları heyecanlandıran kare! İki yıldız Bodrum'da buluştu
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Bütün vatandaşların hepsine, lütfen gönlünüzce oy kullanın kimse görmeyecek dese. Bütün herkes aynı cümleyi kullanacaktır. 'Hiçbirine hiçbirşey olmaz, yakında hepsi beraat eder.' Hukuk asla hesap sormayacak diyecektir.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

sorumluluğu olan turizm bakanı hiç sesini çıkarmıyor olayların başından beri kaçıyor yatıyla huşu içinde yunan adalarında tatil yapıp sosyal medyadan yunanistan reklamı yapıyor başka bir devlette olsa sırf bu yüzden istifa etttirilir görevden alınırdı ülkede adalet hesap soran olsa bunu yapamazdı verdiğiniz oylarla layık olduğunuz gibi yönetiliyorsunuz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Ozen:

Peki o zaman şunu sormak isterim; yürürlüğe giren bir itfaiye raporu olmadan denetime onay veren, 31.12.2024 tarihinden sonra otelin işletmesine onay veren, o tarihten sonra mühürleme talimatı vermeyen (belediye veya özel idarenin direk mühürleme yetkisi bulunmamakla beraber) veya faaliyete göz yuman asıl yetkililer neden davada ve soruşturmada yok?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Ozen:

Memur yalnızca kanun, yönetmelik vs. yani mevzuat çerçevesinde uygulama yapmakla yükümlüdür. Mevzuatta olmayan ya da aykırı bir durumda suçlanması sonucunda ceza alması imkansızdır. Fakat günümüzde, bilmeyen bilirkişiler, içtihatı hiçe sayıp, mevzuat maddesinin neyi amaçladığını bilmeden, direk kelime ve cümleyi kendi ya da güdümünde veya inancında, ya da siyasi yönde olduğu çerçeve doğrultusunda yorumlayan yetkililer ve görevliler söz konusudur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Ozen:

Neyse, sonuç olarak diyeceğim şu. Suçu olmamasına rağmen alt kademe memurların sizin siyasi çekişmenizden dolayı ceza alması size ne kazandıracak? Takım tutar gibi siyaset yapıyorsunuz. Yerli takımın yabancı takım ile oynadığı maçta, yerli diğer takım taraftarının yabancıları desteklediği gibi ! Yazık insanlığınıza, yazık!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı

Özgür Özel'den yeni hamle! Tüm başkanlara aynı mesaj gitti
Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı

Trump'tan yeni hamle! İki ülke için gümrük vergisi kararı aldı
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum

Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.