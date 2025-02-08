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78 kişinin hayatını kaybettiği yangında otelin aşçısı da tutuklandı

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan otelin aşçısı Enver Öztürk tutuklandı. Yangınla ilgili tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında aşçı da tutuklandı.

YANGIN FACİASINDA 78 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.

Kartalkaya davasında tutuklu sayısı 22 oldu

ÇOK SAYIDA KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartalkaya davasında tutuklu sayısı 22 oldu

OTELİN AŞÇISI DA TUTUKLANDI

Son olarak otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk, gözaltına alındı. Gözaltındaki aşçı Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece davaya ilişkin tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.

78 kişinin hayatını kaybettiği yangında otelin aşçısı da tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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