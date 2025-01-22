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Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

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Bolu'daki 76 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin 'piliç' görselli tıra konulmasına yönelik tepkiler devam ederken; tırın sahibi Beypiliç'ten açıklama geldi. Şirket yaptığı açıklamada, "Markamızın, toplumumuzu yaralayan bu tür acılı olaylardan reklam amaçlı yararlanması asla söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece çıkan yangında 76 yurttaş hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Facianın ardından milli yas ilan edildi.

BEYPİLİÇ'İN TIRLARI TEPKİ ÇEKTİ

Yangında hayatını kaybedenler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hastane morgunun kapasitesinin dolması üzerine soğuk hava depolu tıra getirildi. Ancak tır üzerindeki kızarmış tavuk görselinin bulunması sosyal medyada tepki çekti. Akşam saatlerinde ise söz konusu görsellerin üzeri kapatıldı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Söz konusu olayla ilgili bugün Beypiliç'ten, açıklama geldi. Şirket yaptığı açıklamada, "Markamızın, toplumumuzu yaralayan bu tür acılı olaylardan reklam amaçlı yararlanması asla söz konusu olamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beypiliç'in açıklaması şu şekilde:

"Değerli Vatandaşlarımız, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve hepimizi derinden sarsan elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısıyla doluyuz. Elim olay sonrası resmi kurumlardan gelen talep üzerine: soğuk hava sistemine sahip araçlarımızı toplumsal dayanışma anlayışımızla olay yerine gönderdik. Bu gibi olaylarda bilindiği gibi zamanla yarışılması ve hızlı aksiyon alınması oldukça önemlidir.

Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir fakat devamında yola çıkan ekip arkadaşlarımız, olay yerine ulaşan araçlarımızın üzerinde yer alan logoları kapatmışlardır.

Ancak basın mensuplarının, araçlarımızın üstü kapatılmadan önce çekilmiş fotoğrafları servis etmeleri duyarlı vatandaşlarımızı ve sadece yardım amacı ile orada bulunan kurumumuzu derinden üzmüştür.

Markamızın, toplumumuzu yaralayan bu tür acılı olaylardan reklam amaçlı yararlanması asla söz konusu olamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Saygılarımızla."

Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi
Kaynak: AA / 3.Sayfa
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Yakınları yangında hayata veda etti
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Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
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Tüm takımı sahanın ortasına toplayıp fırça çekti
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMerxas:

reklamın iyisi kötüsü olmaz demiştir CEO'su yoksam 2 dakikalık işti o görseli kaplamak..

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Haber YorumlarıAhmet Kaya:

Eskiden öküzün altında buzağı aranırdı, şimdi galiba deve aranmaya başladı, orada nasıl bir soğutuculu araç aranıyor. Keşke adamlar üzerindeki yazıları sildirselerdi. Eleştirdiğimiz şeye bakın.

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Haber Yorumlarıtycoon null:

adamların suçu ne sanki böyle işler için özel tırı vardı da reklam olsun diye bunu mu yolladı, acil lazım olmuş istemişler adamlar vermiş.

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Haber YorumlarıZafer Ayan:

ne alaka şirket insanlık namına turları göndermiş

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