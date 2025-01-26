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5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı

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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında kayak kampında bulunan 5 öğrenci hayatını kaybetti. Kurduğu merdiven sistemi ile yangından bazı öğrencileri ve tatilcilerin sağ kurtulmasını sağlayan kayak eğitmeni Metin Güneş, yaşadıklarını anlattı.

Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü'nün 2025 Sömestir Kayak Kampı 1'inci dönemi, Kartalkaya'da 18 Ocak Cumartesi günü başladı. Grand Kartal Otel'de konaklayan ve birçoğu amatör olarak kayak sporu ile ilgilenen öğrenciler, yangında alevlerin arasında kaldı.

5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı

5 ÖĞRENCİSİNİ YANGINDA KAYBETTİ, KURDUĞU MERDİVEN SİSTEMİYLE BİRÇOK KİŞİYİ DE KURTARDI

Eren Bağcı (15), Ömür Kotan (17), Defne Tüzgiray (11), Demir Tüzgiray (8) ve Ayşe Maya Doğan (12) hayatını kaybetti. 36 yıldır Kartalkaya'da 4,5 ile 18 yaş arasındaki öğrencilere ücretsiz kayak dersi veren kayak eğitmeni Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Metin Güneş, 8'inci kattaki odasında kurduğu merdiven sistemi ile kampta bulunan diğer sporcuları ve birçok tatilciyi sağ kurtardı.

5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı

TAZİYE MESAJI

5 öğrencisi ve ailelerini kaybetmenin acısını yaşayan Metin Güneş, yaşamını yitiren öğrencileri için taziye mesajı yayımladı. Kulübün imzası bulunan taziye mesajında, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında arkadaşlarımız, ailemiz, kardeşlerimiz Eren Bağcı, Ömür Kotan, canlarımız Defne Tüzgiray, Demir Tüzgiray, Ayşe Maya Doğan ve kıymetli aileleri Yasemen Boncuk Tüzgiray, Erhan Tüzgiray, Ayşemin Elif Doğan, Mehmet Cem Doğan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarını yitirmiş tüm Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü camiası mensuplarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı

"BUNDAN SONRA KAYAK YAPMAK ÇOK ZOR"

Metin Güneş, yıllardır 4,5 ile 18 yaş arasındaki çocukların kayak yapması için gönülden çalışan biri olduğunu ve 36 yıldır Kartalkaya'ya gittiğini söyledi. Yangın sırasında 8'inci katta olduklarını söyleyerek, "Yangın sırasında otelin içindeki dumandan değil de açık alandan insanları indirmeye karar verdim. Ben komandoyum, ilk yardım da biliyorum. 8'inci kattaydım. Önce çarşafları birbirine bağladık. Odama hiç tanımadığım insanları aldım. 70 yaşında adam vardı. Ama o sırada 2 öğrencim odadan çıkmış. Çarşaflarla hazırlığımızı yaptık, tedbirleri aldık. Kapının altına da havluları serdim duman girmemesi için. Sonra merdivenin daha iyi olacağını düşündüm. Aşağıdakilerin yardımıyla merdiven tertibatı kurduk. Herkesi merdivenle indirdim. Yükseklik korkusu olan biri vardı. Onu da indirdim" dedi. Güneş, bundan sonra kayak yapmanın kendisi için çok zor olacağını söyledi.

5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Ölenleri yaşları insanın öfkesini nefretini katlıyor !!! Daha 7-8 yaşındaki çocukları yakarak öldürdüler bu ülkede !! İsrail’den farkınız yok ! Sorumluluğu olan herkesiAllaha havale ediyoruz ! Biliyoruz ki gerçek adalet ancak onun huzurunda var! Burda salla dur nasılsa kimse hesap sormuyor

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

bu ders olmalı suanki yangin sistemleri hepsi bos otelerde koridordan yangin merdivenine ulasilamaz cunku otel bir apartman gibi degil ki dairende cikip hemen yangin merdivenine ulasabilesin otel dedimiz bina onalrca yana yana dizilmis odalarin oluşturduğu uzun koridorlardan oluşur bu yuzden yangin merdivenine yakin olan odalar ulasabilir ama uzak olan ortadaki odalar kolay kolay ulaşamaz suan yangin ciksa yine benzer olaylar olacak cunku gorme mesafesini sifira indiren ve zehirleme gücü fazla duman gercegi hesaba katmadan bu sistemler planlanmış kesinlikle yangin sirasinda ya yangin merdivenlerine disardan ulasma imkani olmali ya da odalari disardan tahliye edecek nakliyecilerin ev taşımada kullandığı nakliye asansörü gibi asansörler olmali yani her otelin bahcesinde asansörlü nakliyeci kamyonu bulundurmak zorunlu olmali ki o sirada o asansör pencerelere yukseltilip insanlar o asansörle aşağı indirilir

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