Kartal'da Metruk Bina Yangını: İnceleme Başlatıldı

Kartal'da Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı metruk binada gece ve gündüz yangın çıktı. İddiaya göre, madde bağımlısı ya da bağımlıları tarafından ateşe verilen bina, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Üsküdar Caddesi'nde bulunan 4 katlı boş binada meydana geldi. Henüz netleşmeyen bir nedenle binada gece ve gündüz saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL