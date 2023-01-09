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Kartal'da 2 genç kadını öldüren şüpheli: "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim"

3. Sayfa Haberleri

Kartal'da iki genç kadını öldürüp ardından intihar teşebbüsünde bulunan şüphelinin, cinayetin ardından polisi arayarak "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim" şeklinde ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Kartal'da iki genç kadını öldürüp ardından intihar teşebbüsünde bulunan şüphelinin, cinayetin ardından polisi arayarak "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim" şeklinde ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde, Cansu Demirel (30) ve Dilara Gültay (23) isimli iki genç kadının ölü bulunması olayına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Gültay'ın eski sevgilisi olan ve bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa P.'nin (24) sabah saat 09.23 sıralarında polis merkezini arayarak kız arkadaşının kendisini aldattığını öne sürüp, "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Dilara Gültay'ın ailesinin ise, "Dün kayıp ihbarı verdik, şimdi arkadaşının evinin önündeyiz. Arkadaşı kızlara bir şey yaptım demiş ve evden kaçmış, kapıyı açan yok. Kızları öldürmüş olabilir" şeklinde ihbarda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Dilara Gültay ve Cansu Demirel'in ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu da öğrenildi.

Kayıp ihbarı verilmiş

Evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu. Gültay'ın cesedinin banyoda olduğu, Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında, boğazında derin kesiklerle bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Gültay'ın noterde katip olduğu, Demirel'in ise elektronik firmasında çalıştığı öğrenildi. "Kasten yaralama" suçundan hakkında suç kaydı bulunan şüpheli Mustafa P.'nin ise Pendik'te bir restoranda çalıştığı bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi 3. Sayfa Haberler

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